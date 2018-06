L’intelligence artificielle apprend à voir des humains à travers les murs

Est-il possible de voir à travers les murs? Des scientifiques ont créé la technologie RF-Pose, capable de détecter les postures et les mouvements des personnes se trouvant derrière un mur et projetant sur un écran des figures dynamiques des humains.

Alors que la vision aux rayons X a longtemps semblé être un fantasme de science-fiction, des scientifiques sont parvenus à créer un système en mesure de définir et reproduire les mouvements des humains à travers un mur, lit-on sur le portail TechXplore.

​

Le projet en question RF-Pose, du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et du Laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle (CSAIL), combine un système d'intelligence artificielle et un dispositif radio sans fil.

Afin de parvenir à ce résultat, ils ont utilisé un réseau de neurones pour analyser les signaux radio rebondissant sur le corps humain, et peuvent ensuite créer une figure dynamique qui marche, s'arrête, s'assoit et bouge ses membres pendant que la personne effectue ces actions.

L'équipe affirme que le système pourrait être utilisé dans le but de surveiller des maladies comme la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, permettant une meilleure compréhension de la progression de la maladie.

Cela pourrait également aider les personnes âgées à vivre de façon plus autonome, tout en offrant une sécurité accrue en matière de surveillance des chutes et des blessures.

Qui plus est, le système serait utile dans des missions de recherche et de sauvetage afin d'aider à localiser les survivants.

Outre la détection de mouvements, les auteurs ont également montré qu'ils pouvaient utiliser des signaux sans fil pour identifier avec précision un individu dans 83% des cas sur une liste de 100 personnes. Cette capacité pourrait être particulièrement utile pendant des opérations de recherche et de sauvetage, lorsqu'il est nécessaire de connaître l'identité de certains individus.