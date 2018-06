La dose journalière de café bénéfique pour le cœur établie

Une nouvelle étude a confirmé que la consommation de caféine réduit les risques de développer de nombreuses maladies, y compris le diabète de type II, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, rapporte MedicalXpress

Des chercheurs allemands ont montré que la caféine favorisait le mouvement d'une protéine régulatrice dans les mitochondries, la p27, améliorant leur fonction et protégeant les cellules cardiovasculaires des dommages. Selon eux, l'effet protecteur est obtenu avec une concentration équivalente à la consommation quotidienne de quatre tasses de café.

La caféine pourrait bénéficier particulièrement aux personnes âgées, dont le cœur devient plus faible et plus à risque de dommages. Les retraités devraient donc boire quatre tasses de café par jour pour protéger et renforcer leur muscle cardiaque, suggère la recherche. Cela pourrait aider à protéger les vaisseaux sanguins et à réparer le cœur après une crise cardiaque.

La recherche, réalisée sur des souris, a montré que la caféine protégeait les cœurs de rongeurs pré-diabétiques, obèses et âgés. Les chercheurs suggèrent qu'il pourrait offrir les mêmes avantages aux personnes âgées.

Cependant, ces résultats doivent être confirmés par des essais cliniques avant de pouvoir dire si la caféine est vraiment utile après une crise cardiaque chez les humains.