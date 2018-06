Ces aliments peuvent protéger contre les effets néfastes du soleil

L’été bat son plein et même ceux d'entre nous qui ont une peau plus foncée sont exposés à son soleil brûlant. Or, une alimentation saine et riche en vitamines pourrait fournir une aide supplémentaire à notre corps, explique dans une interview à Sputnik la diététiste moscovite Anna Gontcharova.

Ces dernières années, l'éventuel impact négatif du soleil sur le plus gros organe de notre corps, la peau, suscite de plus en plus d'inquiétudes. En plus d'avoir l'air sèche et rugueuse en vieillissant, la peau devient le temps passant plus susceptible de contracter un cancer. Cependant, un régime alimentaire approprié peut remédier à ce problème, explique à Sputnik le médecin russe Anna Gontcharova.

«Il existe beaucoup d'aliments qui peuvent, si consommés sans abus, nous aider à nous protéger des effets néfastes du soleil. Comme par exemple un bol de chocolat noir. Cette boisson, riche en flavonoïdes, réduit la rougeur de la peau, tout en la rendant plus lisse et plus humide. Faites attention à sa teneur en sucre et en lait», indique-t-elle.

D'ailleurs, l'impact positif du chocolat noir sur l'état de la peau a récemment été confirmé par une recherche menée à l'Université de Düsseldorf (Allemagne).

«Le bêta-carotène, le pigment rouge-orange présent dans de nombreux fruits et légumes, y compris les carottes et les patates douces, peut également réduire les risques de coups de soleil. Comme le chocolat noir, les carottes contiennent des flavonoïdes ainsi que de la vitamine A qui aide à protéger nos yeux», poursuit Mme Gontcharova.

En outre, le thé vert, souligne-t-elle, peut nous protéger contre la radiation ultra-violette, notamment grâce à une substance nommée «gallate d'épigallocatéchine» (EGCG). Les amandes, qui contiennent de grandes quantités de vitamine E, protègent également contre les rayons UV, selon le médecin.

«Les fraises, les oranges, les kiwis et d'autres aliments riches en vitamine C aident non seulement le corps à fabriquer du collagène (une protéine nécessaire à la guérison de la peau et des os et à l'élasticité de la peau, ndlr), mais protègent aussi contre d'autres maladies, à savoir le rhume, les maladies cardiaques, l'asthme, l'arthrose, l'hypertension artérielle, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de nombreuses formes de cancer, y compris le cancer de la peau», conclut la diététiste.

Maintenant, considérez-vous comme avertis.