Ne va pas dans l'eau! Un grand requin blanc aperçu au large de Majorque (vidéo)

Un grand requin blanc a été repéré à environ 13 kilomètres de l'île de Cabrera, au large de Majorque, relate Daily Mail.

L'expédition scientifique Alnitak, dirigée par le biologiste Ricardo Sagarminaga van Buiten, a fait cette annonce sur sa page Facebook, en désignant le requin par son nom scientifique, Carcharodon carcharias.

Ce grand requin blanc a été le premier de son genre à être repéré dans les eaux espagnoles depuis 30 ans, a déclaré l'équipe. Le requin a été localisé à environ 13 kilomètres de l'île de Cabrera, dans les eaux proches du parc national de Cabrera, et y est resté pendant environ 70 minutes.

«Au cours de ces dernières années, il y a eu des observations non confirmées et des rumeurs diverses, mais c'est la première observation scientifique de la présence du requin blanc dans les eaux espagnoles depuis au moins 30 ans», a déclaré Alnitak, un projet de recherche, d'éducation et de conservation.

Les grands requins blancs sont l'une des 47 espèces de requins présentes en Méditerranée et le requin bleu compte parmi les plus répandus en Espagne. Ils ont récemment été à l'origine d'un certain nombre de fermetures de plage qui ont affecté les vacanciers.