Le mystère de la mort d’un homme de Pompéi percé deux siècles plus tard

Depuis qu'il a été découvert en mai dernier sur le site de l'historique du Vésuve, le squelette décapité d'un homme, écrasé par un rocher, a fait objet de l'étude minutieuse faisant naître un bon nombre d'hypothèses concernant la cause de sa mort.

​Après avoir examiné les restes, les spécialistes ont conclu que la bouche entrouverte de la victime et la mâchoire dentée dans un bon état de conservation permettaient d'affirmer que l'homme n'avait pas succombé en ayant été écrasé par ce rocher.

«Notre nouvelle hypothèse est qu'il est mort de l'asphyxie du flux pyroclastique», a annoncé Massimo Osanna, directeur des fouilles, cité par les médias.

© REUTERS / Alessandro Bianchi Une nouvelle victime du Vésuve retrouvée à Pompéi (photos)

De plus, l'analyse de restes a montré que cet homme avait un défaut physique qui devait le faire boiter. Il serait donc possible que sa claudication l'ait ralenti, le rendant plus vulnérable aux gaz nocifs et aux cendres.

Aujourd'hui encore, près de 20% du territoire de Pompéi sont toujours ensevelis. Engloutis par le magma, les corps des victimes restent dans les positions qu'ils ont prises au moment de la mort.

Le Vésuve, volcan situé à l'est de Naples, est entré en éruption en 79 av. J.-C. Pompéi a été alors entièrement ensevelie sous une couche de magma et de cendres. Ses ruines ont été pour la première fois découvertes en 1592, mais étaient initialement considérées comme étant celles d'une villa de Pompée le Grand, général et homme d'État romain.

Le Vésuve est le seul volcan d'Europe continentale à être entré en éruption au cours des 100 dernières années (1944).