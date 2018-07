Ça y est! Des scientifiques s’apprêteraient à créer un surhomme à l’aide d’un virus

Partant du constat de la fragilité du corps humain, des scientifiques ont évoqué la possibilité d’introduire chez l’être humain un pathogène spécial injecté dans le sang, qui lui permettrait de vivre sensiblement plus longtemps et d’être moins sensible à la maladie.

Des scientifiques de l'Université de l'Arizona, constatant que le corps humain est trop fragile et qu'il a besoin d'un soutien croissant après un certain âge, pensent avoir trouvé une solution: un virus spécialement modifié, qui une fois introduit dans le système immunitaire deviendrait de plus en plus puissant, ce qui pourrait résoudre une partie du problème, écrit Eurek Alert.

Suite à des expériences effectuées sur des souris, des scientifiques ont découvert que les rongeurs infectés par le cytomégalovirus apparaissaient plus aptes à résister à diverses maladies par rapport aux animaux sains. Les scientifiques pensent que le CMV pourrait agir comme catalyseur pour le fonctionnement du système immunitaire, ce qui signifierait que des infections virales, modifiées avec des outils d'édition génétique, pourraient venir renforcer le corps et développer un suprahumain résistant à la plupart des infections et autres maladies graves.