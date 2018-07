Un iceberg gigantesque se détache du Groenland et détruit tout sur son passage (vidéo)

Le 22 juin, un iceberg dont la longueur équivaut à un tiers de celle de Manhattan s'est détaché en l'espace de 30min d'un glacier à l'est du Groenland, relate le journal The Daily Mail.

La vidéo ci-dessous a été prise sur le terrain par une équipe de chercheurs, qui se penchent sur la fonte des glaciers et leur impact éventuel sur le réchauffement climatique à l'échelle mondiale.

«La hausse mondiale du niveau des mers est à la fois indéniable et chargée de conséquences», a expliqué David Holland, professeur au Courant Institute of Mathematical Sciences à New York (États-Unis), et responsable des recherches en question.

© Sputnik . Vera Kostamo Ce moment captivant où un iceberg se brise en deux au large des côtes de Patagonie (vidéo)

Et de souligner: «Savoir comment et de quelle façon les icebergs se détachent est important pour des simulations digitales afin de déterminer la hausse mondiale du niveau des mers et (…) de mieux prédire des changements climatique à l'échelle mondiale.»

D'après le professeur, il s'agit en l'occurrence d'un iceberg en forme de tableau, vu sa surface large et plate.

Dans la vidéo, on peut voir également l'iceberg en question heurter d'autres icebergs, se briser en deux et s'enfoncer dans un fjord.