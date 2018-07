«Un succès révolutionnaire»: Poutine félicite la performance du Progress MS-09

Suite à la performance du cargo spatial russe Progress MS-09, qui a atteint la Station spatiale internationale (ISS) depuis le cosmodrome de Baïkonour en un temps record, le Président Poutine s’est adressé au personnel de l’Agence spatiale russe Roskosmos, qualifiant ce vol de «succès révolutionnaire», indique le site du Kremlin.

«Ce succès vif et totalement révolutionnaire, améliorant considérablement la compétitivité de l’aéronautique russe, est le résultat du travail intense et créatif de tous les membres de ce projet unique, de leur grand professionnalisme, leurs compétences et leur parfait emploi des technologies les plus modernes», est-il indiqué dans le communiqué.

Tiré depuis la Terre le 9 juillet, le Progress MS-09 s’est arrimé à l’ISS 3h40 après son lancement, à 9 minutes du temps prévu. Le record précédent était de 5h39 minutes. À son bord, le cargo a acheminé vers la station des équipements scientifiques, du combustible, des médicaments et des denrées alimentaires.