Découverte: les graisses saturées peuvent sauver de la mort

Les chercheurs de l'Université du Texas ont prouvé que les aliments contenant des graisses saturées réduisaient le risque de décès par accident vasculaire cérébral de 42% et n’augmentaient pas le risque de maladie du cœur, selon une étude relatée par The Daily Mail.

Une nouvelle étude des chercheurs de l'Université du Texas a révélé que les graisses saturées se trouvant dans le yaourt, le fromage, le beurre et le lait n'augmentaient pas le risque de maladie du cœur mais, au contraire, réduisait le risque de mourir d'un accident vasculaire cérébral de 42%.

Alors que plusieurs spécialistes en nutrition recommandent de choisir des produits laitiers sans graisse, les chercheurs préviennent que ces aliments peuvent contenir beaucoup de sucre, ce qui est en mesure de provoquer des maladies du cœur.

«Conformément aux conclusions précédentes, nos résultats soulignent la nécessité de revoir les recommandations diététiques actuelles sur les produits laitiers contenant du gras, qui sont riches en nutriments tels que le calcium et le potassium», a expliqué le docteur Marcia Otto cité par The Daily Mail.

«Ces éléments sont essentiels pour la santé non seulement pendant l'enfance, mais tout au long de la vie», a-t-il poursuivi.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs de l'Université du Texas ont analysé près de 3.000 adultes âgés de plus de 65 ans pendant 22 ans. Le plasma des participants a été évalué pour déterminer différents niveaux d'acides gras en 1992, puis de nouveau six et 13 ans plus tard. Les résultats ont été publiés dans l'American Journal of Clinical Nutrition.