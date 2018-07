Un atelier de momification et un masque facial en argent de 2.500 ans découverts en Égypte

Un atelier utilisé par les anciens Égyptiens pour embaumer les corps de personnalités de haut rang a été découvert lors de fouilles à Saqqara , non loin du Caire, par une équipe d'archéologues germano-égyptienne, a fait savoir à la presse le ministre des Antiquités Khaled al-Anani.

L'une des trouvailles les plus remarquables est un masque facial en argent doré. Certaines des découvertes remontent à environ 2.500 ans, y compris le masque, qui date d'une période comprise entre 664 et 404 av. J.-C.