La montée du niveau des océans menace de submerger les infrastructures de l’internet

Des chercheurs des universités du Wisconsin-Madison et de l'Oregon ont annoncé dans une étude que l'élévation du niveau des océans attribuée au réchauffement climatique pourrait mettre en danger les câbles de fibre optique enterrés aujourd'hui aux États-Unis.

© Sputnik . Ilya Timin Les fonds océaniques s'enfoncent sous le poids de la fonte des glaciers

«La totalité des dommages [sur les infrastructures de l'internet, ndlr] seront causés d'ici 100 ans au plus tard», écrit Paul Barford, informaticien et auteur de l'étude. Et de poursuivre: «Cela nous avait surpris. Nous avions cru avoir 50 ans afin de nous préparer. Mais en fait nous n'avons même pas 50 ans.»

Toujours selon l'étude, les infrastructures essentielles de l'internet pourraient être submergées et ne plus être opérationnelles d'ici 15 ans. Les auteurs ont examiné des prédictions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) et du Réseau Atlas concernant le niveau des océans et ont constaté que près de 6.500 kilomètres de câbles sont menacés d'être rendus inutilisables par l'élévation du niveau des océans.

«Le premier instinct serait mettre à niveau les infrastructures. Mais tenir les océans à distance sera compliqué. Nous pouvons gagner probablement un peu de temps, mais cela ne sera pas efficace à long-terme», a expliqué Paul Barford.

Les villes les plus menacées d'être privées d'internet sont New York, Seattle et Miami et les fournisseurs d'accès à internet les plus vulnérables sont At&T, CenturyLink et Inteliquent.