Rolls-Royce laissera entrer des «cancrelats» dans les moteurs des avions

Le groupe Rolls-Royce, dont le siège est à Derby, au centre de l'Angleterre, a présenté pour la première fois au salon de Farnborough son projet visant à mettre au point de petits robots-cancrelats pour réparer des pannes à l'intérieur des moteurs des avions, peut-on lire dans un communiqué publié dans le site officiel de l'entreprise.

© AP Photo / Yong Teck Lim Rolls-Royce voudrait fournir des moteurs pour un concurrent russo-chinois de Boeing

D'après les concepteurs, cela permettra d'accélérer l'inspection interne d'un moteur et rendra obsolète la nécessité de le retirer chaque fois qu'il y a une panne.

«L'inspection de routine d'un moteur prend cinq heures, mais à l'aide de ces robots, on pourra s'en acquitter en l'espace de quelques minutes», ont indiqué les concepteurs.

Des chercheurs de l'Université de Harvard et de Nottingham prennent également part au projet.

© AFP 2018 Tolga AKMEN Rolls-Royce présente un nouveau mode de déplacement

Dans le cadre du même salon, Rolls-Royce a dévoilé son projet de développer un véhicule électrique hybride qui décolle et atterrit verticalement, et pourrait voler d'ici cinq ans. Il pourrait potentiellement emprunter les airs au début des années 2020. Cet avion électrique pourra accueillir quatre ou cinq passagers, voler à une vitesse maximale de 322 km/h et avec une autonomie de vol de 805 km. Le véhicule hybride, qui a déjà coûté plusieurs millions de livres en recherche et développement, utilisera une turbine à gaz traditionnelle complétée par un système électrique.