Combien de café faut-il par jour pour rester éveillé sans nuire à sa santé?

Un algorithme indiquant combien de caféine on pouvait consommer par jour pour combattre la fatigue a été développé par l'armée américaine et le ministère de la Défense. La recherche visait à trouver une solution pour que les soldats conservent suffisamment d'énergie lorsqu'ils sont privés de sommeil. Au cours de la recherche, les scientifiques ont déterminé la mesure exacte de caféine pour limiter la fatigue et maintenir les troupes concentrées afin d'éviter des conséquences catastrophiques et potentiellement mortelles sur le terrain, écrit le quotidien Daily Mail.

Ainsi, les recherches recommandent à ceux qui ne se reposent pas suffisamment de consommer 200 milligrammes de caféine — ou deux tasses de café ordinaires — lorsqu'ils se réveillent et encore 200 milligrammes quatre heures plus tard.

Ceux qui travaillent la nuit doivent consommer 200 milligrammes de caféine lorsqu'ils commencent leur journée de travail.

Toutefois, les spécialistes soulignent que cette quantité peut varier car l'algorithme prend en compte la quantité de sommeil et établit une dose personnalisée de caféine dans l'espoir d'augmenter l'efficacité d'un individu jusqu'à 40%.

Dans le même temps, l'étude relate que quelqu'un qui a dormi pendant cinq heures et se réveille à 6h du matin peut avoir sa première tasse de café à 7h du matin et sa deuxième à 9h du matin.

À l'heure actuelle, le logiciel n'est pas dans le domaine public, mais les plus hauts gradés de l'armée espèrent obtenir une licence et créer une application qui sera disponible sur les smartphones.

D'après les spécialistes, ce logiciel sera capable de se souvenir des habitudes de l'utilisateur et pourra ainsi lui délivrer un régime personnalisé de consommation de caféine.