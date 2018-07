Du sucre avec du thé? Le risque d’avoir la maladie d'Alzheimer plus que doublé

Une récente étude a révélé que les personnes consommant par jour 2cuillères et demie à café de sucre étaient 54% plus susceptibles d’être atteintes par la maladie d'Alzheimer. En outre, une canette de soda sucré par jour augmenterait le risque de démence de 47%, selon des chercheurs de l'Université Columbia.

Des chercheurs de l'Université Columbia ont analysé la corrélation entre la quantité de sucre consommé et les risques de développement de la démence, lit-on dans le quotidien britannique The Daily Mail.

Ils ont ainsi établi que l'ajout quotidien de 2 cuillères et demie à café de sucre aux aliments ou aux boissons rendait les gens 54% plus susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer

Dans le même temps, consommer une seule canette de soda sucré par jour augmente le risque de démence de 47% par rapport à ceux qui n'en consomment qu'une fois tous les trois mois, poursuit la recherche.

«Trop de sucre est lié au diabète de type 2 et des recherches antérieures ont identifié le diabète de type 2 comme facteur de risque de démence», a à son tour expliqué Doug Brown de la Société Alzheimer.

«En réduisant la consommation de boissons gazeuses, de bonbons et de gâteaux, et en adoptant une alimentation variée et équilibrée, vous serez en mesure de réduire le risque de développer une démence plus tard dans la vie», a-t-il ajouté.

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs de l'Université Columbia ont analysé 2.226 personnes n'ayant donné de signes de démence depuis environ sept ans. Au début de l'étude, les participants ont rempli des questionnaires pour savoir s'ils ajoutaient du sucre à leur nourriture ou à leurs boissons. Parmi les participants, 429 ont développé la maladie d'Alzheimer au cours de l'étude.

Les résultats suggèrent en outre que les personnes qui ajoutent 30,3 grammes de sucre à leur nourriture ou à leurs boissons chaque jour ont 33% plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer que celles qui n'en consomment que 5,8 grammes.

Ceux qui boivent beaucoup de punch ou de boissons gazeuses sucrées sont également 27% plus susceptibles de développer une démence que ceux qui en consomment moins.

Les résultats ont été présentés à la Conférence internationale de l'Association Alzheimer à Chicago.