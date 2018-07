Et si l’on faisait exploser la plus puissante bombe nucléaire au fond de l’océan?...

Pour ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui pourrait survenir une fois qu'on placerait et ferait exploser une bombe nucléaire dans les profondeurs de l'océan, la réponse est désormais disponible sur le Web. La chaîne YouTube Kurzgesagt, qui se présente comme «une équipe qui rend la science belle», a mis en ligne une animation montrant les conséquences de cette initiative.

La vidéo est consacrée à une expérience animée avec la bombe thermonucléaire soviétique Tsar Bomba dans la fosse des Mariannes. Les auteurs de la chaîne se posent les questions principales, explique The Popular Mechanics: que se passerait-il si l'on faisait exploser l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée au plus profond de la Terre? Une énorme boule de feu se répandrait-elle dans la fosse? Cela provoquerait-il un tremblement de terre? Ou peut-être personne ne s'en apercevrait-il?

La chaîne avance alors un scénario hypothétique se déroulant dans la fosse des Mariannes, située au large des Philippines, qui est le point le plus profond de la planète. Le fond de la tranchée est noir parce que la lumière du soleil n'y pénètre pas. La pression extrêmement forte crée un environnement hostile auquel peu d'espèces peuvent s'adapter.

Et voilà la Tsar Bomba, la bombe H la plus puissante de tous les temps de 58 mégatonnes, conçue en URSS entre 1954 et 1961, est déclenchée dans la fosse des Mariannes. A en croire la vidéo, l'endroit le plus sombre de la Terre deviendrait soudainement très lumineux tandis que la réaction en chaîne nucléaire libérerait une quantité incroyable d'énergie.

A cause de la pression énorme dans cet endroit profond, la boule de feu aurait environ un kilomètre de diamètre et s'éteindrait assez rapidement, sans avoir de graves conséquences.

«La plupart de l'énergie serait engloutie par l'eau et ne se transformerait pas en ondes sismiques», précise la voix-off de la vidéo animée.

Finalement, est-ce que l'explosion pourrait tout de même avoir une influence sur l'orbite de la Terre?

«Comme aucun poids ne serait ni ajouté, ni retiré de la Terre, l'orbite resterait inchangée», a-t-on résumé. «En outre, il y a eu environ un millier de tests nucléaires au cours des 70 dernières années et cela n'a pas changé notre orbite, alors pourquoi cette fois-ci cela serait-il différent?»