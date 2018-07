Une nécropole de 136 tombes anciennes découverte en Chine

Les archéologues de la province du Shandong ont découvert 136 tombes antiques dans un cimetière remontant à la période du règne de la dynastie des Zhou de l'Est (771 — 221 av. J.-C.), a annoncé l'agence de presse Xinhua.

Les fouilles dans le cimetière ont débuté en octobre 2017. Durant cette période, les archéologues ont découvert une centaine de petites tombes et plus de 30 de plus grande taille. En outre, les scientifiques ont trouvé des centaines d'artefacts anciens fabriqués en jade, en céramique, en os et en bronze, précise l'agence.

Les tombes de moyenne et grande taille appartenaient très probablement à des aristocrates et à des représentants des classes supérieures, comme en témoigne la taille et l'agencement des sépultures. L'origine géographique des personnes défuntes dans ces cryptes doit encore être clarifiée par les scientifiques.

«Le propriétaire de la tombe avec le niveau social le plus élevé que nous avons trouvé a été enterré sur une superficie de 40 mètres carrés et avait de nombreuses tombes individuelles dans sa tombe, dont les corps de cinq personnes enterrées vivantes avec le propriétaire et trois grands trépieds en bronze», a précisé le chercheur Liu Yangchang.

Les découvertes faites dans le cimetière peuvent contribuer à comprendre la formation et le développement de la culture dans la région, selon les archéologues.