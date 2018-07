Des signes d’une catastrophe imminente repérés en Antarctique

Des scientifiques de l'Université de Californie à Irvine, aux États-Unis, ont constaté que les grands glaciers de l'Antarctique de l'Est perdaient significativement de leur masse. Or, théoriquement, l'eau qu’ils contiennent est suffisante pour élever le niveau des océans de cinq mètres, apprend-t-on sur le site Phys.org.

Après avoir analysé les données obtenues à l'aide de satellites de la NASA, et ce dans le cadre de la mission GRACE (English Gravity Recovery And Climate Experiment), les chercheurs ont évalué les changements sur la calotte glaciaire et ont combiné ces résultats avec ceux de modèles climatiques prenant en compte la relation entre la vitesse d'accumulation de la glace et de sa fonte et avec les résultats de la surveillance effectuée par Operation IceBridge.

Les glaciologues estiment donc qu'entre avril 2002 et septembre 2016, les deux plus grands glaciers ont perdu environ 18,5 milliards de tonnes d'eau gelée, ce qui équivaut à l’élévation du niveau des océans de 0,7 millimètre.

Bien que la partie orientale de l'Antarctique soit considérée comme étant moins vulnérable aux changements climatiques que les autres, l’augmentation de la quantité de la chaleur contenue dans l'océan contribue à la fonte accélérée de la glace.