La pyramide de Khéops serait un «concentrateur» d'ondes radio

Quels secrets cache encore la pyramide de Khéops, vieille de 4.500 ans et étant considérée comme étant la plus grande des pyramides de Gizeh? Des physiciens viennent de découvrir qu’elle pourrait concentrer de l'énergie électromagnétique dans ses chambres intérieures et la focaliser dans l'espace en-dessous, relate le Journal of Applied Physics.