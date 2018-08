Un peu du rouge ou…du blanc? Quel vin serait-il meilleur pendant les grosses chaleurs?

© Photo. René Le Bail Allez le bleu! Les secrets de ce vin bleu turquoise 100% naturel expliqués à Sputnik

Tout le monde sait que lorsqu'il fait chaud, la consommation de l'alcool est déconseillée pour ne pas rencontrer des soucis de santé . Néanmoins, si vous voulez vous offrir un verre, il vaut mieux savoir quel type de vin est à privilégier. Interrogé par Sputnik, le spécialiste du ministère russe de la Santé, Evguenii Brioun, explique quel type de vin serait meilleur pendant les grosses chaleurs.

«Couper le vin blanc avec de l'eau cela va être parfait mais il faut obligatoirement couper car si l'on boit juste du vin, la personne va s'enivrer et quand il faut chaud ce n'est pas bon, en plus cela ne permet pas de se rafraîchir. Dans le même temps, le vin coupé avec de l'eau, comme le faisaient autrefois les Grecs anciens, rafraîchit bien sans affecter la santé», a-t-il affirmé.

De plus, selon l'expert, le vin rouge est plus lourd car il contient plus de colorants tandis que le vin blanc est fait de jus pur.

«Le vin rouge avec la peau, les noyaux du raisin, ça va ensemble et, bien sûr, ce vin devient plus lourd», précise-t-il.

En outre, le rouge contient plus de sucre, d'acide tannique, de flavonoïdes, «toute la liste d'éléments qui sont plus présents dans le vin rouge et donc pèsent plus lourd sur le foie», a-t-il également ajouté.

Dans le même temps, le cardiologue Evguenii Ossipov a rappelé que boire de l'alcool lorsqu'il faisait chaud n'était pas du tout une bonne idée.

«Peu importe le temps, il faut être assez strict dans la consommation du vin. Si nous parlons de la dose journalière, il s'agit ainsi d'environ 50 grammes de vin, alors que ce soit le vin rouge ou blanc, cela ne provoquera pas de déshydration considérable», a-t-il conclu.