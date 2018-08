Fumer le narguilé n'est pas aussi inoffensif que cela en a l'air, affirment des chercheurs

Si l'on pense que fumer la chicha serait plus anodin que fumer une cigarette, on se trompe à bien des égards, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie et publiée dans la revue American Journal of Cardiology.

Pour arriver à cette conclusion, ils ont mesuré la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la rigidité artérielle, le taux de nicotine dans le sang et le volume de monoxyde de carbone expirés par 48 jeunes adultes avant et 30 minutes après avoir fumé un narguilé.

Au bout de leur recherche, les scientifiques ont constaté qu'une séance de chicha de 30 minutes augmentait significativement la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la rigidité artérielle, ce qui constituait «un facteur de risque clé dans le développement d'affections cardiovasculaires telles que la crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral (AVC)».

En outre, ils ont découvert que l'augmentation de la rigidité artérielle chez les fumeurs de chicha était comparable à celle des fumeurs de cigarettes.

«Nos résultats remettent en question le caractère inoffensif du narguilé par rapport au tabac traditionnel. Nous avons notamment constaté que ce n'était pas le cas», a expliqué la chercheuse Mary Rezk-Hanna.

Les chercheurs ont également indiqué que la durée d'une séance de narguilé pouvait augmenter significativement le niveau de nicotine et d'autres toxines absorbées dans le sang.

Les scientifiques comptent continuer leurs recherches pour détailler davantage l'impact négatif de la chicha sur la santé par rapport à la cigarette traditionnelle.