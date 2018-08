Dire adieu à Google c’est possible. Voici quelques astuces

Google a pénétré dans tous les domaines de votre vie et vous ne pouvez plus imaginer votre existence sans ses produits? En même temps, vous avez l’impression qu’il en «sait» beaucoup trop sur vous, ce qui vous préoccupe? Voici donc des alternatives qui vous permettront d’y renoncer.

© REUTERS / Eric Gaillard Google vous écoute en permanence. Voici comment trouver les enregistrements!

Dans son blog, le journaliste et expert en communication Nithin Coca a partagé son expérience en matière de substitution de produits Google par d’autres analogues dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Il est donc temps de les découvrir, propose le journal russe Life.

Moteur de recherche: DuckDuckGo / Startpage

Ces deux services sont orientés sur la confidentialité: ils ne recueillent pas vos données personnelles. En se servant des deux, vous trouvez sans souci en ligne tout ce que peut trouver le célèbre moteur de recherche Google.

Navigateur web: Mozilla Firefox

À quoi bon vous attacher tant à Chrome, si Firfox existe? Les créateurs de ce navigateur ont comme personne d’autre pensé à la confidentialité des utilisateurs. Qui plus est, Mozilla a été récemment mis à jour et offre désormais des améliorations importantes.

Messagerie: Jitsi Meet

Voici encore une alternative parfaite à Hanhouts / Google Chat. Jitsi Mette peut être téléchargé ou lancé directement depuis le navigateur. Rapide et sûr, il fonctionne sur pratiquement toutes les plateformes.

Cartes: Here WeGo/Maps.me

Saviez-vous que Here WeGo est plus rapide que Google Maps? Mais ce n’est pas tout! Il offre par ailleurs plus de résultats que ce dernier. Pour les mobiles, les voyageurs ne trouveront rien de mieux que Maps.me.

Courrier électronique: ProtonMail

Contrairement aux autres messageries, PortonMail vous garantit un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Un autre atout est son interface qui est facilement accessible. Seul défaut: l’option gratuite est assez limitée et pour avoir accès à la totalité des fonctions, il vous faudra payer quatre euros par mois.

Calendrier: Fastmail

FastMail

Les produits Google sont tellement omniprésents que les stratups ne pensent même pas à créer des alternatives. «Après avoir testé quelques autres options médiocres, j'ai choisi Fastmail», souligne Nithin Coca.

Documents/Stockage: NextCloud

NextCloud est une alternative digne à Google Docs et Google Drive. Vous y trouverez toutes les fonctions de ces derniers et il vous surprendra par son agréable interface. Il vous faudra pourtant être patient lors de son premier lancement qui est assez difficile.

Analyse d’audience de sites: Matomo

Certes, Matomo n’est pas aussi bon que Google Analytics, mais ce logiciel gratuit vous fournira toutes les informations de base sur votre trafic et sans que des personnes tierces puissent y accéder.

Système d’exploitation mobile: LineageOS + F-Droid App Store

Aujourd’hui, le choix des systèmes d’exploitation n’est point abondant: soit Android, soit iOS. Fondé sur base Android, Lineage vous permettra de vous passer des services et applications Google.