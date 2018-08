Un Japonais présente son robot humanoïde avec le visage d’un garçon de 10 ans (vidéo)

© Sputnik . Ayguzel Kadir Le robot humanoïde qui veut «détruire l'humanité» rendu perplexe par cette question

Le professeur japonais Hiroshi Ishiguro a inventé un robot humanoïde, baptisé Ibuki. Ce robot ressemble beaucoup à un garçon de 10 ans avec un visage qui est très élaboré et fait penser qu'un vrai enfant est devant vous, relate le site d'information InterestingEngineering.com.

Hiroshi Ishiguro, professeur à l'université d'Osaka, est connu dans le monde de la robotique. Sa nouvelle création est encore en cours de fabrication mais malgré le fait qu'Ibuki marche encore sur quatre roues, tous ces mouvements copient parfaitement ceux des humains.

Il est déjà capable de sourire, de cligner des yeux et de tenir des objets avec les mains. Le développeur a construit le corps du robot en utilisant 47 pièces. Pour la mobilité supplémentaire, un mécanisme spécial est intégré au niveau de la ceinture du robot. Ibuki pèse 37 kg et mesure 120 cm, précise le site KultureGeek.fr. Les mains et le visage du robot sont couverts de latex qui rappelle beaucoup la peau humaine, et sa carcasse est en plastique.

L'inventeur et son équipe projettent de continuer le développement de ce robot humanoïde, informe EurekAlert!. Les chercheurs souhaitent lui apprendre à interagir avec des humains et à s'exprimer à l'aide de gestes, ainsi qu'à le faire marcher sur deux jambes.