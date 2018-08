«Miroir, miroir fidèle»: voici pourquoi se regarder dans le miroir fait du bien à la santé

Des scientifiques américains de l'université de Columbia ont expliqué la nécessité de se regarder régulièrement dans un miroir. Selon eux, à l'âge d'un an et demi, un enfant acquiert la capacité de se voir et d'observer les différentes expressions sur son visage. Ce qui fait que dès le plus jeune âge, les autres deviennent pour lui une source d'information, rapporte Siver Telegram.

Il en va de même pour l'expression de son propre visage. D'après les chercheurs, prendre l'habitude quotidienne de se regarder dans un miroir pour apprécier sa propre apparence affecte directement la santé émotionnelle et psychologique de l'individu.

Pour confirmer cette théorie, les spécialistes ont mené une expérience visant à observer les changements comportementaux de personnes privées de contact avec les miroirs pendant quelques jours. Les résultats ont montré que lors de cet isolement, les personnes observées deviennent moins sociables.

Tout ceci laisse les scientifiques supposer qu'il y a un lien entre l'habitude de se regarder dans un miroir et le processus de socialisation.

Si vous vous regardez quotidiennement dans un miroir, votre santé sera meilleure ainsi que votre humour, résument les chercheurs.