Et le meilleur smartphone de 2018 est…

Le Huawei P20 Pro a été élu meilleur smartphone de l’année 2018 par l’European Imaging and Sound Association (EISA). L’association vante les mérites de l’appareil, notamment en matière de photographie et de design.

L'EISA a fait son choix pour désigner le meilleur smartphone de l'année, et c'est… le Huawei P20 Pro! Les experts de l'association ont considéré que ce smartphone était «le plus avancé, innovant et techniquement supérieur» de tous les modèles présents sur le marché.

L'association a notamment fait l'éloge de la caméra du smartphone fabriquée par Leica: l'appareil serait «le compagnon idéal des utilisateurs et un pionnier de la photographie mobile». Le Huawei P20 Pro est le premier smartphone à embarquer un triple capteur photo.

Le design est également un gros point fort pour le smartphone:

«Avec sa finition en verre éblouissante, son écran AMOLED de 6,1 pouces, sa résolution 1080x2240px impressionnante, son rapport 18:9, sa batterie 4000mAh fiable dotée de la fonctionnalité Super Charge et son dernier système à trois caméras, coproduit par Leica, le Huawei P20 Pro est le smartphone le plus avancé, innovant et techniquement supérieur à ce jour», a écrit l'EISA.

L'association représente 55 médias dans le monde experts dans le domaine de l'image et du son de 19 pays. L'EISA décerne ses récompenses chaque année en se basant sur les évaluations d'experts indépendants.