Voici pourquoi le regard des femmes et des hommes sur le monde est différent

Une expérience simple avec un écran d’ordinateur a mené des scientifiques à des résultats inattendus. Ils ont découvert que les femmes réagissaient considérablement plus lentement aux mouvements et les reconnaissaient moins vite que les hommes.

Une différence dans la vitesse de réaction et de reconnaissance des objets visuels entre les femmes et les hommes a été découverte par les scientifiques par hasard. Ils ont décrit les résultats inattendus de leur expérimentation dans un article publié dans la revue Current Biology.

«Nous avons fait cette révélation tout à fait par hasard, et elle nous a fortement étonné. Jusqu'à aujourd'hui, dans la littérature, il n'y avait même pas d'allusions sur ce que le traitement de l'information visuelle dans le cerveau des hommes et des femmes peut différer», a déclaré Scott Murray de l'université de Washington à Seattle.

Murray et ses collègues ont trouvé soudainement cette différence entre les femmes et les hommes, en étudiant si les individus autistes réagissaient plus vite à divers stimuli visuels que les autres.

Lors de ces expériences, les scientifiques ont affiché sur un écran d'ordinateur plusieurs rubans qui bougent vite et disparaissaient en quelques instants. Les autistes et les individus sains participant aux expériences devaient définir quand les rubans disparaissaient et le faire le plus vite possible, en appuyant sur une touche sur le clavier.

Il est apparu que les hommes réagissaient au mouvement des lignes beaucoup plus vite que les femmes. En moyenne, les hommes ont eu besoin d'environ 0,1 seconde pour appuyer sur une touche, tandis que les femmes réalisaient cette action en de 0,125 à 0,175 seconde. Cela était particulièrement évident pour les images à fort contraste, qui nécessitent un minimum de temps de traitement. Après avoir obtenu ces résultats, les scientifiques ont vérifié si c'était vraiment le cas, après avoir mené trois nouvelles expériences avec de nouveaux groupes de volontaires, observant l'activité de leur cerveau à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique.

Ces expériences ont montré que les différences individuelles de vitesse du cortex visuel n'étaient pas liées à la rapidité avec laquelle les hommes et les femmes réagissaient au mouvement des rubans. Donc cela a confirmé les conclusions initiales des expériences et a indiqué que les femmes et les hommes percevaient en effet le monde différemment.

Par contre, les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer la raison de ces différences et cela reste une énigme scientifique.