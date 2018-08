Quand des Russes et un ours blanc se battent pour une patte de mammouth «doré»

Un ours blanc a décidé de ravir aux chercheurs russes la découverte rarissime qu’ils avaient faite en Yakoutie. Le plantigrade a été pris en flagrant délit de vol dans le pergélisol de la carcasse d’un mammouth «doré» vieux de 50.000 ans que les paléontologues étudiaient in situ pour ne pas l’endommager en la déplaçant.

La découverte faite par un groupe de chercheurs russes, la carcasse presque entière d'un mammouth nain «doré», semble avoir bouleversé non seulement tous les spécialistes de paléontologie, mais aussi les habitants sauvages de l'île de Kotelny en Yakoutie, où le mammouth a été découvert, selon des médias russes.

© Sputnik . Aleksandr Volf Un bonnet en laine de mammouth en vente en Russie pour la bagatelle de 10.000 UDS

Un grand ours blanc a essayé de voler la carcasse de l'animal que les collaborateurs de l'Académie des Sciences de la République de Sakha et de la Société géographique russe avaient éviter d'extraire du permafrost pour ne pas l'endommager et qu'ils étudiaient sur place, après avoir planté leurs tentes à côté.

«Notre guide a regardé hors de la tente et a vu un ours blanc. Celui-ci a mordu dans une jambe du mammouth et l'a arrachée du pergélisol. Le guide a crié, nous sommes sortis. On a commencé à faire du bruit, à faire tinter la vaisselle, à crier. On a même tiré plusieurs fois au pistolet lance-fusée. L'ours est alors parti», ont-ils raconté cités par des médias russes.

La rareté de ce mammouth consiste dans le fait qu'il était nain (sa hauteur était seulement de 2 m, alors que les mammouths adultes faisaient 3 m), de couleur «dorée» et que les chercheurs découvrent d'habitude des défenses et d'autres parties de ces animaux mais ont rarement la chance de déterrer une carcasse entière.