Le «Goliath des cieux»: à quand le premier vol du plus grand avion du monde? (vidéo)

Le baptême de l'air du Stratolaunch se fait attendre. Après avoir été initialement programmé pour cet été, le premier vol d'essai de l'avion géant, produit par la société du même nom et capable de lancer des fusées dans l'espace, pourrait finalement avoir lieu à l'automne. C'est du moins ce qu'évoque dans ses colonnes le journal britannique Metro se référant au patron de la société Paul Allen, le cofondateur de Microsoft.

Le projet, dévoilé à l'été 2017, avait été lancé en 2011 par M. Allen et l'ingénieur Burt Rutan qui avait mis au point SpaceShipOne, le premier engin commercial à achever un vol suborbital, en 2004.

Cet appareil, surnommé le «Goliath des cieux» est propulsé par six réacteurs et conçu avec un double fuselage. Reposant sur 28 roues et pesant près de 230 tonnes, l'engin a une envergure de 117 mètres pour une longueur de plus de 72 mètres.

Ce ne sera qu'après le succès de tous les essais au sol que l'engin pourra effectuer son premier essai de vol. Citant les déclarations des responsables en charge de son développement, le site Space News affirmait pourtant au printemps que le vol devait avoir lieu cet été.

«Quand vous voyez cet avion géant, c'est un peu fou», a déclaré Allen à Steven Levy, de Wired, dans une interview sur le projet. «Et vous ne le construisez pas à moins que vous ne soyez très sérieux, non seulement de vouloir voir l'avion voler mais de le voir réaliser son objectif, qui est de mettre des véhicules spatiaux en orbite».

L'appareil sera capable de transporter et de lancer des fusées dans le but de placer en orbite basse des satellites ou d'autres équipements et éventuellement, à terme, d'emporter avec lui des êtres humains. Selon ses concepteurs, un tel système apporterait plus de flexibilité que les décollages de fusées depuis la terre.