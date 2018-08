La NASA brise la glace: la Lune est bien recouverte d’eau gelée

Des scientifiques ont enfin pu définitivement prouver la présence de glace à la surface de la Lune. Celle-ci a été découverte dans les zones les plus sombres et froides du satellite, rapporte la NASA sur son site officiel.

© REUTERS / Kacper Pempel On a résolu l'un des principaux mystères de la Lune

«Une grande partie de la glace se trouve dans l'ombre des cratères à côté des pôles, où la température est inférieure à 250 degrés Fahrenheit (environ — 156 degrés Celsius). La lumière solaire ne recouvre jamais ces parties de la surface à cause de la petite inclinaison de l'axe de rotation de la Lune», selon le communiqué de la NASA.

Avec suffisamment de glace à sa surface, près de plusieurs millimètres, l'eau pourrait être utilisée comme ressource in situ lors d'expéditions futures pour explorer ou même rester sur la Lune.

Une équipe d'astronomes dirigée par Shuai Li a analysé les donnes collectées par un instrument de la NASA nommé Le Moon Mineralogy Mapper (M3), ce qui les a permis de prouver qu'il y a de la glace à la surface de notre satellite naturel. Les chercheurs ont publié leurs révélations dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Le Moon Mineralogy Mapper (M3) avait été installé sur la sonde indienne Chandrayaan-1, qui avait récolté des données depuis l'orbite de la Lune en 2008-2009. M3 est capable de mesurer la température de la surface lunaire et de détailler sa composition en minerais, mais aussi d'estimer la richesse en eau des roches lunaires en observant l'absorption et la réfraction par la surface des rayons infrarouges de longueurs d'onde différentes.