Le critère le plus important pour un café idéal trouvé par des scientifiques

Des scientifiques de l'Université du Kansas ont mené une étude afin de déterminer la meilleure méthode de préparation du café, rapporte le quotidien britannique Daily Mail. Ils ont découvert qu'il faut boire du café à une température inférieure à 70°C.

© Fotolia / okinawakasawa La dose journalière de café bénéfique pour le cœur établie

Les scientifiques ont mesuré la température de l'eau pour les grains d'arabica et les grains de robusta et n'ont pas trouvé une importante différence entre ces deux variétés en ce qui concerne la température idéale pour chaque café. Ils soulignent que la clé de la réussite est l'eau chaude, et non l'eau bouillante. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Food Research International.

Afin de valider leur hypothèse, les chercheurs ont fait une expérience. Sept dégustateurs du Centre d'analyse sensorielle et du comportement des consommateurs de l'Université du Kansas ont bu des petites tasses de café en grains d'Arabica ou de Robusta, ou encore un mélange des deux variétés, à des températures différentes. Les chercheurs ont utilisé de l'eau purifiée pour empêcher les goûts externes d'altérer la dégustation.

Selon les scientifiques, l'utilisation de l'eau à 70°C est idéale puisqu'elle ne brûle pas les grains de café et ne modifie pas le goût. Cette température est particulièrement importante pour ceux qui aiment leur café fort, notamment les grains Robusta, qui ont un taux de caféine plus important que l'Arabica.

Les chercheurs expliquent que les goûts varient, mais que leurs expériences étaient basées sur des critères scientifiques, plutôt que les préférences personnelles.