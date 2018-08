Vous avez toujours faim et êtes en surpoids? Voilà pourquoi

Une équipe de chercheurs provenant des États-Unis, d'Israël et d'Australie a découvert un mécanisme provoquant l'obésité suite à une résistance à la leptine, l'hormone responsable du contrôle de la sensation de satiété, a annoncé MedicalXpress.

Quand on mange, des molécules de leptine sont générées par les cellules du tissu adipeux blanc, autrement dit la graisse blanche. Le sang transporte cette hormone vers le cerveau, plus particulièrement vers l'hypothalamus, où elle entre en contact avec les protéines à la surface des neurones. Les chercheurs ont établi que le sang des personnes en surpoids contiendrait beaucoup de leptine, mais celle-ci n'aurait en fait aucun effet sur la satiété. Ce phénomène s'appelle la résistance à la leptine et est en partie responsable du développement de l'obésité.

Les scientifiques ont constaté que des souris nourries en denrées riches en graisses produisaient une enzyme appelée MMP-2, qui bloque l'accès de la leptine aux récepteurs situés à la surface des cellules neuronales de l'hypothalamus et qui empêche les neurones de signaler que l'estomac est plein et que l'individu peut donc arrêter de manger.

Ils ont ainsi génétiquement modifié un groupe de souris pour que la MMP-2 ne soit plus produite et sont parvenus à prouver qu'il était possible de rétablir le lien entre la leptine et les neurones, diminuant ainsi les excès alimentaires. Ils espèrent que leurs recherches aideront à concevoir un inhibiteur de la MMP-2 efficace pour l'organisme humain, bien que la concrétisation d'un tel mécanisme chez l'homme reste encore à confirmer.