Voici ce qui accélère le vieillissement du cerveau

Les employés de l'Université Johns Hopkins et de l'Université de Californie ont détaillé les facteurs accélérant le processus de vieillissement cérébral, lit-on sur la plateforme d'information McKnight's Senior Living.

Il s'est ainsi avéré que l'abus de cannabis et d'alcool accélérait le vieillissement cérébral ainsi provoquait des problèmes psychiques à cause de la diminution flux sanguin.

Plus de 30.000 participants âgés de neuf mois à 105 ans ont pris part à l'étude. Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur 62.454 analyses SPECT, une tomoscintigraphie par émission monophotonique qui permet de récupérer des images ainsi que des reconstructions en trois dimensions d'organes et de leur métabolisme à l'aide d'un ensemble de gamma-caméras tournant autour du patient.

Selon les résultats, la schizophrénie faisait vieillir le cerveau en moyenne de quatre ans, l'abus de cannabis de 2,8 ans, le trouble bipolaire de 1,6 an, le trouble déficitaire de l'attention ou l'hyperactivité de 1,4 an et l'abus d'alcool de 0,6 an.

Les chercheurs n'ont pas observé de vieillissement accéléré auprès des personnes atteintes de dépression ou de démence, ce qui pourrait être dû à différents types de schémas cérébraux occasionnés par ces troubles.