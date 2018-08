Quasi vivants et lumineux: le premier aquarium de poissons robots en Russie (images)

Le premier aquarium avec des poissons mécaniques, qui ressemblent beaucoup à des vrais, a ouvert dans le pavillon Robostation du Centre des expositions VDNKh de Moscou.

​Les cinq brèmes robots hermétiques en plastique sont longues de 50 cm, soit la taille d’un vrai poisson. Elles ont des écailles argentées avec des diodes intégrées et une couche inoxydable qui produisent un effet lumineux.

Le fond de leur aquarium de 3.000 litres d’eau filtrée et transparente est couvert de pierres naturelles de rivière. Des algues seront prochainement plantées dans l’aquarium pour rendre l’habitat des poissons robots aussi naturel que possible. Les créateurs de l’aquarium comptent ainsi tester les capteurs de mouvement qui aident les robots à s’orienter et à éviter les obstacles.

Les poissons mécaniques peuvent nager 12 heures sans être rechargés et plonger à 5 mètres de profondeur. Ils peuvent également filmer leurs voisins dans l’aquarium.

Selon le service de presse de Robostation, l’installation a pour mission de divertir les visiteurs, mais aussi de mener des études scientifiques.

«L’homme moderne a appris à utiliser des robots dans les airs, sur terre et dans l’eau. Nous voulons montrer que les inventions technologiques peuvent fusionner avec la nature. Les robots poissons ne sont pas seulement un divertissement, ils peuvent aider l’homme à étudier les mers et les rivières, la flore et la faune des réservoirs naturels», a indiqué le service de presse.