Bien manger tout en perdant des kilos? C’est possible!

Des spécialistes britanniques de l'Université de Surrey ont constaté qu'il était possible de perdre du poids en prenant son petit déjeuner plus tard et en dînant plus tôt, relate le portail EurekAlert.

Lors de leur étude, les chercheurs ont analysé l'impact de l'heure du repas sur le régime alimentaire ainsi que sur les différent processus du métabolisme humain, le développement du diabète ou encore les maladies cardio-vasculaires.

La recherche a regroupé un échantillon de 16 personnes, âgées de 29 à 57 ans.

Au cours des dix semaines d'expérience, neuf bénévoles étaient appelés à déjeuner une heure et demie plus tard que d'habitude et à dîner 90 minutes plus tôt.Quand aux sept personnes restantes, il leur a été demandé de poursuivre leur régime alimentaire normalement. Tous les bénévoles pouvaient cependant manger tout ce qu'ils souhaitaient sans se priver de quoi que ce soit.

Les résultats obtenus ont montré que ceux qui avaient modifiés leurs heures de repas avaient perdu deux fois plus de poids par rapport à l'autre groupe. Une baisse d'appétit a également été constatée.Selon les spécialistes, les résultats obtenus seront utilisés dans des études d'envergure consacrées aux habitudes alimentaires.