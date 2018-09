Elon Musk n’a fait que concrétiser des idées soviétiques, selon l’agence spatiale russe

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Pourquoi Elon Musk pleurait-il?

Les réalisations d' Elon Musk dans le domaine des fusées récupérables se fondent sur des technologies soviétiques, a affirmé Alexandre Medvedev, ingénieur en chef des lanceurs de Russie et directeur général adjoint de l'Institut central de recherches scientifiques sur les constructions mécaniques (TsNIIMach) et l'un des principaux concepteurs des lanceurs Angara

«Je ne peux m'empêcher de brocarder un peu, a-t-il indiqué lors d'une conférence scientifique à Moscou. Tous ces schémas de performances dynamiques et de parachutes sont pratiquement nés dans notre pays et par la suite ont été matérialisés avec succès par les Américains. Ce qu'a fait Elon Musk a été étudié et proposé il y a plusieurs dizaines d'années par des scientifiques et ingénieurs russes.»

La société américaine SpaceX dirigée par Elon Musk entend créer des fusées réutilisables et teste la récupération de différents éléments des lanceurs, notamment de la coiffe dont le coût est estimé à 6 millions de dollars sur un prix d'ensemble de la fusée de 63 millions, d'après les médias.