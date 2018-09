Pas simple: pourquoi des avions frappent-ils les pistes d’atterrissage avec leur queue?

Un tailstrike, ou une frappe avec la queue, est un type de test visant à déterminer la vitesse minimale de décollage d'un avion , a expliqué un pilote d'essai russe émérite Vladimir Biryukov à qui se réfère le site d'information popmech.ru.

«L'objectif principal de ses essais n'est pas de vérifier la résistance (même si on en profite), mais d'établir la vitesse minimale de décollage d'un avion. Pour que l'avion décolle, il faut que la force portante dépasse le poids de l'appareil. […] En vue de déterminer la valeur minimale de la vitesse à laquelle l'avion décolle du sol, il est nécessaire de fixer l'angle maximal du tangage. La queue est justement le limiteur de cet angle lors du décollage.»

Selon Vladimir Biryukov, quand la queue touche la piste, il s'agit de l'angle maximal. Afin de ne pas endommager l'avion, les spécialistes protègent sa queue avec un amortisseur spécial. C'est lui qui produit un nuage d'étincelles.

© Sputnik . Sergueï Mamontov Atterrissage nocturne réussi pour ce nouvel avion de ligne russe (vidéo)

Le pilote a toutefois précisé que la queue d'un avion pouvait frapper la piste d'atterrissage pas seulement lors des essais. Dans ce cas-là, cette situation peut provoquer un accident particulièrement grave.

«Le plus souvent un avion heurte la piste lors d'un atterrissage. La première cause possible est un atterrissage à une vitesse inférieure à celle calculée. […] Une autre cause est un atterrissage à une vitesse verticale excessive. […] Des cas similaires se produisent moins souvent au décollage, mais ils ont lieu aussi lorsqu'un pilote tire le manche trop tôt à cause d'une erreur de pilotage», a ajouté M.Biryukov.

Des catastrophes liées à des frappes de queue ont déjà eu lieu dans l'histoire de l'aviation. Par exemple, en 1985, un Boeing 747 s'est écrasé à 100 km de Tokyo à cause d'une mauvaise réparation de la cloison étanche à la suite d'un tailstrike de l'appareil au cours d'un décollage en 1978.