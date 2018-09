Voilà une astuce pour baisser votre tension artérielle sans avoir recours aux médicaments

Un changement de mode de vie pendant seulement 16 semaines permettrait de baisser la tension artérielle et de réduire le besoin de prendre régulièrement des médicaments dans le but de lutter contre l’hypertension, affirment des scientifiques américains.

Des cardiologues américains de l'American Heart Association informent les personnes souffrant d'hypertension artérielle qu'elles doivent veiller attentivement à leur régime et prêter une attention toute particulière aux activités sportives, relate le portail EurekAlert.

Ces recommandations sont destinées aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené une expérience se basant sur un échantillon de 129 personnes, âgées de 40 à 80 ans, toutes souffrant d'hypertension artérielle.

Les bénévoles ont été divisés en trois groupes. Les spécialistes ont élaboré un programme spécial d'une durée de 16 semaines pour chaque groupe.

Les personnes du premier groupe ont été appelées à suivre un régime alimentaire spécial, riche en fruits et aux légumes mais, en revanche, pauvre en viande rouge, en sel et en friandises. De plus, ils pratiquaient du sport trois fois par semaine.

Les bénévoles du deuxième groupe poursuivaient le même régime alimentaire mais ne faisaient aucun sport, tandis que les participants du troisième groupe menaient leur mode de vie ordinaire.

Il est à noter que personne, dans ces trois groupes, ne prenait de médicaments.

Les résultats obtenus ont montré que les participants du premier groupe ont réussi à perdre du poids (8,6 kilogrammes en moyenne) et à faire baisser leur tension artérielle jusqu'à ce qu'elle revienne pratiquement à la norme. Et seulement 15% des bénévoles du premier groupe ont eu besoin par la suite besoin de continuer leur traitement.