La fièvre du Nil occidental réapparaît en Europe alors qu’aucun traitement n'est connu

Comme le parasite du paludisme ou le virus de la dengue, celui du Nil occidental est transmis par les moustiques. Par le passé, on n'avait enregistré en République tchèque que quelques cas isolés de fièvre du Nil. Toutes les personnes contaminées, y compris l'homme qui est tombé malade cette année, ont été infectées à l'étranger, a indiqué à Sputnik Hana Orlíková, du Centre d'épidémiologie et de microbiologie de Prague.

© AP Photo / ALLEN SULLIVAN Fièvre, vomissements et éruptions cutanées: la variole du singe est arrivée en Europe

«Les patients présentant un déficit immunitaire et les personnes âgées sont en règle générale les plus vulnérables», a souligné l'interlocutrice de l'agence.

Si la forme humaine de la fièvre du Nil occidental s'apparente parfois à un état grippal, avec température, maux de tête et douleurs musculaires, dans certains cas, des complications neurologiques peuvent survenir et entraîner la mort.

Les personnes à risque sont appelées à utiliser des répulsifs. La maladie a une période d'incubation de 14 jours au bout desquels le sujet infecté commence à ressentir les symptômes. Aucun vaccin ou traitement n'est connu à l'heure actuelle.

À ce jour, la fièvre du Nil occidental se répand largement dans les pays de l'Union européenne, et parmi les pays les plus touchés, on citera la Hongrie, l'Italie, la Grèce et la Roumanie.