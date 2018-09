L'arme la plus puissante d’internet s'est réveillée à nouveau

Afin d’attaquer les grands réseaux d’entreprises, Mirai et Gafgyt, les deux botnets les plus célèbres au monde, ont mis à jour leurs outils dévastateurs.

Les administrateurs des botnets ont ajouté à leur arsenal de codes d'exploitation qui utilisent d'anciennes vulnérabilités connues.

Mirai a ainsi adopté 16 nouveautés, parmi lesquelles des programmes qui peuvent accéder à des routeurs. Gafgyt semble lui fait pour infiltrer les systèmes de gestion, car il cible une grave vulnérabilité appelée CVE-2018-9866, qui existe dans les équipements de détection de failles SonicWall.

Ces derniers temps, les experts affirment que de grandes entreprises deviennent la cible d'attaques de botnets.

Pour rappel, le botnet Mirai a été introduit en 2016 comme «l'outil le plus puissant de la modernité». Des serveurs du monde entier en ont ensuite été victimes. Après la publication de son code source dans le domaine public, de nombreux pirates ont commencé à le modifier et à l'améliorer. Gafgyt est lui devenu célèbre en 2015. On suppose que ce botnet peut parler à plus d'un million de périphériques «intelligents».