La plus vieille brasserie au monde découverte sur le sol israélien

Le plus ancien site de production d'alcool du monde connu à ce jour a été découvert au sud de Haïfa, en Israël. D'après les chercheurs, la boisson qui y était produite ressemblait à de la bière.

Une équipe d'archéologues travaillant en Israël a mis au jour un lieu qu'ils croient être le plus ancien site de production d' alcool du monde. Il s'agit de trois petits creusets de 40 à 60 centimètres de profondeur, dont deux servaient à stocker le grain et le troisième à le faire fermenter, indique l'étude publiée dans la revue Journal of Archaeological Science: Reports

Situé au sud de Haïfa, le site en question aurait également servi de sépulture pour le peuple natoufien, une culture faisant le lien entre le paléolithique et le néolithique qui a vécu entre 15.000 et 11.500 av. J.-C.

Selon Dani Nadel, professeur d'archéologie de l'université de Haïfa cité par l'AFP, il s'agit du «tout premier témoignage au monde d'une production d'alcool de toute sorte». Le breuvage produit était «différent de la bière actuelle » et beaucoup moins forte en alcool, mais fermenté, souligne M.Nadel.

Toujours d'après lui, l'endroit où se trouvaient les creusets suggère que la production de la boisson était de toute évidence «liée à des cérémonies ou d'autres formes d'activités sociales».