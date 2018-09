L’étude des glaces en Arctique franchit un cap grâce à ce radar russe dernier cri

Le consortium RTI a mis au point et a réussi les tests sur terre du prototype d'un système de radar embarqué qui peut être utilisé pour l'étude des glaces dans l'Arctique, a annoncé le PDG de la société, Maxim Kuzyuk.

«D'après les résultats des travaux de recherche et de développement, le prototype de notre radar, qui comme cela est prévu sera aussi installé sur des drones, a montré des résultats supérieurs à ceux des systèmes radar précédents (…) Il est en mesure de déterminer le niveau de cohésion, le type et la trajectoire de mouvement des glaces ainsi que d'enquêter sur la situation météorologique», a-t-il expliqué.

M. Kuzyuk a souligné que la pertinence de cette évolution résultait du fait qu'en ce moment en Russie il n'y avait pas de systèmes produits en masse compétents dans le renseignement opérationnel des champs de glace et la surveillance de la dérive des icebergs.