Ce médicament populaire pour prolonger l’espérance de vie est mortellement dangereux

Un groupe international de chercheurs américains et australiens ont démenti l'efficacité de l'aspirine pour prolonger l'espérance de vie des personnes âgées tout en réduisant les risques de développent des maladies cardio-vasculaires. Selon eux, outre ses effets bénéfiques, ce médicament peut provoquer des hémorragies et l'apparition d'un cancer, relate la revue The New England Journal of Medicine.

© AP Photo / Stephan Savoia L’aspirine serait efficace contre le cancer de l’ovaire

Plus de 19.000 personnes, âgées de 74 ans en moyenne, ont pris part à cette étude. Les bénévoles ne souffraient pas de démence ou d'autres maladies nécessitant une consommation régulière d'aspirine.

Les bénévoles ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe était invité à consommer 100 milligrammes d'aspirine par jour tandis que le deuxième groupe était un groupe de contrôle. Les observations ont duré pendant 4,7 ans.

Les résultats obtenus ont montré 21,5% de décès sur une durée d'un an parmi les bénévoles du premier groupe. Dans le même temps, le groupe de contrôle a obtenu de meilleurs résultats avec 21,2% de décès.

De plus, la fréquence des maladies cardio-vasculaires dans les deux groupes était identique, y compris des AVC et de l'ischémie.

En revanche, les bénévoles du premier groupe souffraient plus souvent d'hémorragies (361 cas contre 265) et étaient plus sensibles au développement du cancer.

L'aspirine, classée parmi les médicaments les plus consommés au monde, possède des propriétés antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est aussi utilisé comme antiagrégant plaquettaire. Il s'agit d'un anti-inflammatoire non stéroïdien.

À petite dose, les propriétés antiagrégantes de l'aspirine préviennent efficacement la formation de caillots sanguins dans les vaisseaux.