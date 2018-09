iOS 12 soupçonné de surveiller en cachette les utilisateurs de produits Apple

Lors de la dernière mise à jour de son système d'exploitation, la société américaine Apple a discrètement ajouté une «cote de confiance» des utilisateurs, basée sur les informations reçues depuis les propriétaires d'iPhone et d'autres appareils à la pomme, comme l'écrit The Independent.

Il est à noter qu'une modification a été apportée dans la politique de confidentialité, selon laquelle cette cote sera établie sur la base du nombre d'appels et des mails de l'utilisateur afin de lutter contre la fraude.

«Afin de prendre la mesure et de prévenir les fraudes lors des achats, nous allons nous servir des informations sur la façon dont vous utilisez votre appareil, notamment le nombre approximatif d'appels entrants et sortants, ainsi que les mails envoyés et reçus afin de dresser une cote de confiance», indique le texte mis à jour.

Cependant, il n'y a pas d'exemples spécifiques sur la manière dont ces changements permettront d'empêcher la fraude.

© AP Photo / Luca Bruno Quels sont les produits d'Apple les plus vendus si ce ne sont pas les iPhone?

Comme le note le journal, cette «cote de confiance» rappelle l'un des épisodes de la série The Black Mirror, où chacun avait sa propre cote qui influençait l'accès à la santé, aux transports et au logement des personnes.

De plus, The Independent identifie des termes très vagues dans la politique de confidentialité modifiée, ce qui peut être interprété dans un sens plus large et plus tortueux. À cet égard, la nouvelle modification s'applique également aux appareils qui ne peuvent pas envoyer de mails ou passer d'appels.

Apple n'a pas encore commenté cette information, ajoute le journal.