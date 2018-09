Des utilisateurs ont trouvé le premier défaut du nouvel iPhone XS

© Sputnik . Valeriy Melnikov Les Parisiens boudent-ils les nouveaux iPhone XS ?

Certains défauts du nouvel iPhone XS sont déjà de notoriété publique. Les internautes ont mené des tests de comparaison des deux dernières versions des portables, iPhone XS et iPhone X, et ont remarqué que l'écran de la nouvelle version n'affichait pas correctement certaines couleurs quand il est utilisé avec la luminosité minimale.

«Je ne l'ai pas remarqué vendredi soir parce que je n'ai jamais tellement baissé la luminosité, mais le jour suivant je l'ai fait. Apollo semble terrible, le mode noir pur aide mais les barres supérieures et inférieures semblent si délavées et oranges… Le contenu multimédia est tel que les photos gris foncé et d'autres applications sont affectés», a écrit un internaute sur Reddit.

Il a fait également remarquer que «comparé à son X [iPhone X, ndlr], l'écran semble mieux avec la luminosité maximum, mais au plus bas, il est assez difficile à regarder.»

© Sputnik . Alexander Vilf Une énième imperfection de l'iPhone X qui fâche les utilisateurs

Le 12 septembre, Apple a présenté ses nouveaux iPhone baptisés Xs, Xs Max et Xr. Les deux premiers smartphones sont équipés d'écrans OLED avec une diagonale de 5,8 et 6,5 pouces et une résolution de 2436x1125 et 2688x1242 pixels respectivement.Quant à la taille, l'iPhone Xs garde la même que celle de l'iPhone X, et l'Xs Max est comparable à l'iPhone 8 Plus. En outre, les écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, comme l'iPad Pro. Dans tous les cas, la face avant sera noire. Les téléphones sont protégés contre l'eau et la poussière par la norme IP68.En même temps, les aficionados de la marque à la pomme devront payer des sommes importantes pour les nouveaux modèles iPhone XS (1.159 euros) et XS MAX (1.259 euros).