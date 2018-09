Voici ce qui arrive au nouvel iPhone XS après une chute (vidéo)

D’après les récents tests de résistance des nouveaux iPhone XS et XS Max, il est apparu que ces appareils n’étaient pas très solides. Lors de chutes et de chocs, les portables ont été beaucoup fissurés et endommagés.

L'entreprise SquareTrade a mené plusieurs crash tests afin de déterminer la résistance des nouveaux modèles iPhone XS et iPhone XS Max. Les résultats de leurs expériences sont publiés sur YouTube. Il est apparu que les nouveaux smartphones n'étaient pas suffisamment solides et ne résistaient pas beaucoup aux chocs.

Lors d'un des tests, les deux appareils ont été lâchés d'une hauteur de 182 centimètres l'écran face au sol puis dos au sol. Dans le premier cas, les iPhone XS et XS Max ont été sérieusement endommagés. En touchant le sol, le verre de l'XS s'est brisé sur la façade tout entière, tandis que le XS Max s'est couvert de fissures.

Lors de la présentation des nouveaux iPhone, il avait été souligné qu'ils étaient recouverts d'un verre plus résistant que les smartphones précédents. Ces tests sont des démonstrations de ce qui pourrait se passer lorsque votre smartphone fait une chute.

© Photo. Pixabay Des utilisateurs ont trouvé le premier défaut du nouvel iPhone XS

Auparavant, les internautes avaient mené des tests de comparaison des deux dernières versions des portables iPhone XS et iPhone X et avaient remarqué que l'écran de la nouvelle version n'affichait pas correctement certaines couleurs quand il était utilisé avec la luminosité minimale.

Le 12 septembre, Apple a présenté ses nouveaux iPhone baptisés XS, XS Max et XR. Les deux premiers smartphones sont équipés d'écrans OLED avec une diagonale de 5,8 et 6,5 pouces et une résolution de 2436x1125 et 2688x1242 pixels respectivement.

En même temps, les aficionados de la marque à la pomme devront payer des sommes importantes pour les nouveaux modèles iPhone XS (1.159 euros) et XS MAX (1.259 euros).