Des scientifiques ont trouvé une méthode simple pour améliorer la mémoire

Même des exercices physiques simples, de yoga ou de tai chi, pourraient améliorer les liens entre les différents centres du cerveau répondant pour la mémoire, en solidifiant leur cohérence. Des scientifiques de l'université de Californie à Irvine et de l'université japonaise de Tsukuba ont publié les résultats de leurs recherches dans la revue Proceedings of The National Academy of Sciences.

«L'hippocampe est essentiel pour la création de nouveaux souvenirs, c'est un des premiers centres du cerveau à se détériorer puisque nous devenons plus vieux», a expliqué Michael Yassa, professeur de neurobiologie, cité par MedicalXpress. Et de poursuivre: «L'amélioration du fonctionnement de l'hippocampe tient beaucoup de promesses pour améliorer la mémoire au quotidien».

À l'aide de la tomographie, les neurobiologistes ont analysé des indicateurs d'activité cérébrale de 36 jeunes hommes en bonne santé après des exercices physiques de 10 minutes. Leurs résultats ont montré des améliorations dans le fonctionnement de l'hippocampe et du cortex cérébral, les deux zones qui interviennent dans les processus associés à la mémoire. De ce fait, les scientifiques se sont intéressés de savoir si les nouvelles cellules se reproduiront dans ces parties du cerveau.

«Nous n'excluons pas que de nouvelles cellules naissent, mais cela est un processus qui demande du temps. En même temps, il est évident que les 10 minutes d'exercices ont donné des résultats immédiats», a conclu Michael Yassa.