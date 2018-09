Le mode de vie adéquat pour prévenir le cancer de l’intestin déterminé

Un mode de vie sain est en mesure de permettre d'éviter plusieurs cas de cancer de l'intestin, ont découvert des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, lit-on sur le portail d'information MedicalXpress.

Le cancer de l'intestin est notamment l'un des types les plus courants de tumeurs malignes. Chaque année, sont détectées environ 600.000 nouveaux cas de cette maladie, le risque de son développement augmentant avec l'âge.

Les spécialistes ont ainsi analysé les données obtenues lors de sept études qui ont réuni au total 370.000 Australiens âgés de 18 à 100 ans.

Cela a permis aux scientifiques d'identifier les facteurs associés au développement du cancer du côlon ainsi qu'à la prévalence actuelle de la maladie. Ils ont également pronostiqué la morbidité future pour les dix prochaines années.

Selon les chercheurs, le tabagisme, le surpoids et l'obésité, ainsi que la consommation excessive d'alcool sont les principales causes du cancer de l'intestin. Selon les prévisions, ces facteurs entraîneront 45.000 nouveaux cas de tumeurs malignes en Australie. Les plus vulnérables sont les hommes car leur lien entre l'obésité et le cancer est plus fort que chez les femmes.