Un astéroïde plus gros que l’Arc de Triomphe s’approche de la Terre, à quoi s’attendre?

L'astéroïde baptisé 2018 SP1 qui se dirige vers la Terre ne représente pas une menace pour notre planète, a déclaré à Sputnik le directeur de l'Institut d'astronomie de l'Académie des sciences de Russie, Boris Choustov. Selon le scientifique, il passera à près de 6 millions de kilomètres de la Terre, et son approche n'est qu'un événement ordinaire.

«Il s'approchera de la Terre à 5,87 millions de kilomètres. C'est un événement tout à fait ordinaire. Il ne représente aucune menace. On ne pourra même pas le regarder par des moyens d'observation amateurs», a déclaré M. Choustov.

Selon lui, de tels corps célestes volent de temps en temps à côté de la Terre et le fait d'informer le public sur de tels événements a été qualifié par le scientifique de «graines d'information» pour amuser les gens.

«Si le corps se rapproche à une distance de 20.000 kilomètres, alors c'est intéressant. Mais si nous parlons d'un million de kilomètres, il s'agit d'un événement tout à fait ordinaire. Il y a toujours un grand corps (spatial, ndlr) qui passe à 380.000 km, appelé la Lune», a déclaré le scientifique.

L'astéroïde 2018 SP1, découvert par des chercheurs américains il y a une dizaine de jours, est actuellement à une distance estimée à 5.87 millions de kilomètres de notre planète et s'en rapproche de plus en plus. Selon la NASA, cet objet céleste devrait croiser la Terre le 3 octobre, d'après The Daily Express.