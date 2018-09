Ces voitures de série devanceraient facilement les bolides de la Formule 1 (photos)

Tandis que les voitures de Formule 1 ont tendance à devenir de plus en plus lentes vu les règles à ne pas enfreindre sur la piste, les voitures de série deviennent de plus en plus rapides. Du moins, c'est ce que l'on peut lire dans de nombreux magazines pour les amateurs d'automobiles. En fait, il existe déjà des voitures de série susceptibles de devancer les voitures de course en matière de vitesse maximale.

McLaren F1 (386 km/h)

La voiture de série de McLaren a immédiatement fait la Une des journaux avec ses capacités, relate le site Motor1. Fabriquée à partir des mêmes matériaux que les voitures de course, la McLaren F1 dispose d'un moteur BMW V12 de 627 chevaux-vapeur.

Bugatti Veyron (402 km/h)

Construire une voiture de série capable de monter à plus de 400 km/h pourrait paraître de premier abord un défi impossible à relever, mais le producteur français Bugatti s'en est acquitté à la perfection, relate Top Gear. Son moteur, capable de produire 987 chevaux-vapeur, a en effet battu un record mondial en 2005 avec la vitesse de pointe de 408 km/h.

SSC Ultimate Aero (412 km/h)

La SSC Ultimate Aero était officiellement la voiture la plus rapide du monde en 2007, détrônant la Veyron avec la vitesse de pointe de 412 km/h, selon le site HotCars. Ce bolide américain utilise un moteur V8 de 6,4 litres produisant 1.183 chevaux-vapeurs.

Bugatti Chiron (420 km/h)

La puissance record de son moteur est de 1.479 chevaux-vapeurs et… l'accélération est instantanée, fulgurante, à tel point qu'elle vous écrase dans votre siège, la tête ne tenant pas, penchant en arrière, nécessitant un gros effort pour se maintenir, même cramponné au volant, indique le journaliste Etienne Bruet sur le site Turbo. Il aura fallu d'ailleurs 4 ans de développement et près de 650.000 kilomètres d'essais pour fiabiliser la Chiron. Le modèle ne sera conçu qu'à 500 exemplaires, contrairement aux 450 unités de la Veyron, mais plus de la moitié, déjà, est vendue et promise à de richissimes propriétaires.

Bugatti Veyron Super Sport (431 km/h)

Quoi qu'il en soit, poursuit Motor 1, la Veyron Super Sport est toujours le meilleur cheval de l'écurie Bugatti, avec la vitesse de pointe de 431 km/h. En fait, il y a eu un débat sur le record établi en 2010 en raison du limiteur de vitesse électronique installé sur la voiture de série pour des raisons de sécurité. Les responsables du dossier ont finalement décidé que le limiteur électronique ne comptait pas comme une modification.

Hennessy Venom GT (434,5 km / h)

À près de 64 km/h plus rapide qu'une voiture de Formule 1, la Hennessy Venom GT est un autre Américain qui avait autrefois détenu le titre de voiture la plus rapide dans le monde. Sa vitesse de 434,5 km/h signifie qu'un Venom aurait très bien dépassé Valtteri Bottas dans sa Williams au Grand Prix du Mexique.

Koenigsegg Agera RS (447 km/h)

La Koenigsegg Agera RS est officiellement la voiture la plus rapide du monde avec la vitesse de pointe de 447 km/h. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la RS peut atteindre cette vitesse en moins de 36,5 secondes.