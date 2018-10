Ce Goblin qui pourrait mener à la découverte de l'hypothétique planète Neuf

Des astronomes ont déclaré avoir découvert un nouvel objet céleste dans notre Système solaire, a indiqué le Centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale. Il ne fait que 300 kilomètres de diamètre, alors que, par exemple, celui de la Lune atteint presque 3.500 kilomètres. Il a été surnommé Le Goblin et baptisé 2015 TG-387. Cet objet céleste est très éloigné du Soleil et met 40.000 ans pour faire le tour de notre étoile.

L'équipe dirigée par Scott Sheppard, de la Carnegie Institution de Washington, a repéré Le Goblin à l'aide d'un télescope installé à Hawaii, précise le site Carnegie science.

«Plus nous en trouverons [de tels objets lointains, ndlr] mieux nous pourrons comprendre le Système solaire et la planète qui, selon nous, pourrait façonner leurs orbites», a déclaré Scott Sheppard.

Cette découverte fait revenir sur le devant de la scène la théorie de l'hypothétique «planète X» (ou planète Neuf pour ceux qui ne comptent pas Pluton). En effet, la forme de l'orbite du Goblin, une ellipse très aplatie, pourrait être due à l'influence d'un corps massif situé plus loin, d'une planète inconnue plusieurs fois plus grande que la Terre en orbite autour du Soleil plus loin que Pluton. Les astronomes soulignent toutefois qu'il ne s'agit que d'une supposition et qu'aucune preuve directe de l'existence de la fameuse «planète X» n'a été détectée.