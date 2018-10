True Surf, l’application qui permet de prendre des vagues… sur son smartphone

La World Surf League vient de lancer, en partenariat avec True Axis et Surfline, son jeu officiel pour les amateurs de surf sur smartphone. Pour une meilleure immersion, les joueurs pourront choisir entre 21 spots de rêve à travers le monde mais surtout surfer dans les conditions météorologiques réelles sur place.

Qui n'a jamais rêvé, assis au bureau, d'aller prendre une petite vague? True Surf vous permettra de réaliser votre rêve… virtuellement. En effet, la World Surf League propose son jeu officiel, développé par le studio True Axis (True skate, Jet Car Stunts), qui permettra de surfer aux quatre coins du monde (Hawaï, Australie, Afrique du Sud, France, etc). True Surf permet également de jouer un mode carrière. L'objectif est simple: se bâtir une solide réputation en prenant les plus belles vagues et en obtenant les meilleurs scores.

Pour toujours plus de réalité, True Axis s'est associé aux données météorologiques de Surfline (société spécialisée dans les prévisions de surf). Les données du spot choisi sont mises à jour en temps réel, elles comprennent notamment la hauteur et la direction de la houle, le vent, la marée et la température de l'eau.

«On voulait créer un jeu qui pouvait reproduire l'excitation et les variables du surf quand les conditions changent tout le temps. Je pense que True Surf a réussi ça. Il y a aussi beaucoup d'intérêt à choisir la bonne planche pour s'adapter au type de surf», a déclaré Luke Ryan, directeur de True Axis, dans les colonnes d'ABS Magazine.

L'application est pour l'instant uniquement disponible sur Apple Store (gratuitement). Selon la World Surf League, True Surf devrait être prochainement disponible sur Google Play.